Филипп Киркоров объяснил, почему его с детьми не выпустили из Дубая

Королю российской эстрады пришлось задержаться в ОАЭ

Пандемия коронавируса подпортила королю российской эстрады Филиппу Киркорову впечатления от поездки в Дубай: певца с детьми задержали при попытке вылететь на родину из-за отсутствия ПЦР-тестов.

В ОАЭ Киркоров прилетел для участия в международном музыкальном фестивале. Помимо этого артист решил отдохнуть и подарить яркие впечатления своим детям Алле-Виктории и Мартину. Задуманное удалось в полной мере, классный отдых подарил позитивные эмоции всей семье, судя по фотографиям в Instagram Киркорова.

Однако с возвращением домой вышла заминка. Филипп с детьми не смог улететь запланированным рейсом. По словам Киркорова, туроператор не предупреждал о необходимости предоставить ПЦР-тест на COVID-19 для вылета самолетом местной авиакомпании.

Киркорову пришлось задержаться в Дубае лишний день, его дети пропустили уроки в школе. В конечном счете все завершилось благополучно, семейство вернулось в Россию.

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