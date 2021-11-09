В Португалии запретили звонить работникам в нерабочее время

Новые правила для удаленщиков
В Португалии работодателям запретили беспокоить сотрудников в нерабочее время.
Поправки в трудовое законодательство страны одобрил парламент страны. В случае нарушения работодателю будет грозить штраф, пишет Euronews.
Кроме того, компания обязана оплачивать расходы сотрудников, работающих удаленно, на интернет и электричество.
Также власти Португалии обязали удаленных работников как минимум раз в два месяца встречаться со своим начальством.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: