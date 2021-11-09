В Португалии запретили звонить работникам в нерабочее время

Новые правила для удаленщиков

В Португалии работодателям запретили беспокоить сотрудников в нерабочее время.

Поправки в трудовое законодательство страны одобрил парламент страны. В случае нарушения работодателю будет грозить штраф, пишет Euronews.

Кроме того, компания обязана оплачивать расходы сотрудников, работающих удаленно, на интернет и электричество.

Также власти Португалии обязали удаленных работников как минимум раз в два месяца встречаться со своим начальством.

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