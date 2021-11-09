Ректора "Шанинки" перевели в СИЗО

До этого Сергей Зуев находился под домашним арестом

Мосгорсуд изменил меру пресечения для ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Зуев подозревается в хищении 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.

Изначально ректора отправили под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура подала представление на это решение, сочтя эту меру пресечения слишком мягкой. В итоге суд согласился с доводами правоохранительного органа и заключил Зуева под стражу.

Прежде мужчина перенес операцию на сердце, его возили в госпиталь на освидетельствование.

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