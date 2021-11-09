В гостинице в центре Москвы произошла поножовщина

Один человек госпитализирован

В гостинице в центре Москвы неизвестный ранил ножом постояльца, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росгвардии.

"В гостиницу на Дубининской улице вбежал неизвестный мужчина и в холле ударил ножом первого встречного, после чего скрылся", - сказано в сообщении.

Подозреваемый был оперативно задержан, им оказался уроженец одной из стран СНГ, свои действия он объяснить не смог. Позднее он признался, что до инцидента употреблял наркотические средства.

Пострадавший госпитализирован, нападавшего передали полиции.

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