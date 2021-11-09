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"Газпром" приступил к закачке газа в европейские хранилища

14:24
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Определены объемы и маршруты транспортировки газа в пять ПХГ

Компания "Газпром" утвердила и начала реализацию плана по закачке газа в европейские подземные хранилища на ноябрь.
В "Газпроме" заявили о готовности к запуску "Северного потока - 2"

В рамках плана определены объемы и маршруты транспортировки газа в пять ПХГ в Европе, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин на совещании попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ – в Австрии и Германии. Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов это сделать сразу после того, как завершит заполнение хранилищ в России.

29 октября в "Газпроме" рассказали, что компания достигла планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах — 72,638 миллиарда кубических метров.

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