"Газпром" приступил к закачке газа в европейские хранилища

Определены объемы и маршруты транспортировки газа в пять ПХГ
Компания "Газпром" утвердила и начала реализацию плана по закачке газа в европейские подземные хранилища на ноябрь.
В рамках плана определены объемы и маршруты транспортировки газа в пять ПХГ в Европе, сообщает "Интерфакс".
Ранее президент России Владимир Путин на совещании попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ – в Австрии и Германии. Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов это сделать сразу после того, как завершит заполнение хранилищ в России.
29 октября в "Газпроме" рассказали, что компания достигла планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах — 72,638 миллиарда кубических метров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram