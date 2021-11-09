"Газпром" приступил к закачке газа в европейские хранилища

Определены объемы и маршруты транспортировки газа в пять ПХГ

Компания "Газпром" утвердила и начала реализацию плана по закачке газа в европейские подземные хранилища на ноябрь.

В рамках плана определены объемы и маршруты транспортировки газа в пять ПХГ в Европе, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин на совещании попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ – в Австрии и Германии. Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов это сделать сразу после того, как завершит заполнение хранилищ в России.

29 октября в "Газпроме" рассказали, что компания достигла планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах — 72,638 миллиарда кубических метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram