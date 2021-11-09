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Кремль сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности

15:00
  • вторник
  • 09 ноября 2021

У сторон есть взаимные запросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник во время общения с журналистами, что механизм консультаций между Москвой и Вашингтоном по киберпреступности запущен.
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"И этот диалог продолжается. Разумеется, стороны сходятся в том, что любые проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться", - отметил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Песков, у России и США есть взаимные запросы в рамках противодействия киберпреступности, диалог получается предметным.

"Эта сфера взаимодействия не может быть в публичной плоскости", - подчеркнул при этом пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщили, что власти США планируют предъявить обвинения в кибервымогательстве гражданину Украины Ярославу Васинскому и гражданину России Евгению Полянину. Согласно данным CNN, оба подозреваемых являются членами организации REvil.

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