ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

14:39
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Ожидается ветер до 27 метров в секунду

Шторм надвигается на Сочи. В городе объявлено штормовое предупреждение до 10 ноября. Ожидается сильный ветер.

Смерч у берегов Сочи попал на видео
Мощный оползень в Сочи попал на видео

"По прогнозам синоптиков ночью и утром 10 ноября на территории курорта ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на северный, северо-западный с порывами до 17-22 м/с", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что в Лазаревском районе ветер может усилиться до 22-27 м/с. По данным синоптиков, в предгорной местности возможны сильные дожди и грозы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Шторм на море
Шторм на море
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.