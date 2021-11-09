Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Ожидается ветер до 27 метров в секунду

Шторм надвигается на Сочи. В городе объявлено штормовое предупреждение до 10 ноября. Ожидается сильный ветер.

"По прогнозам синоптиков ночью и утром 10 ноября на территории курорта ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на северный, северо-западный с порывами до 17-22 м/с", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что в Лазаревском районе ветер может усилиться до 22-27 м/с. По данным синоптиков, в предгорной местности возможны сильные дожди и грозы, передает РИА Новости.

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