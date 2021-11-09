В Тюмени 11 детей заразились COVID-19 в реабилитационном центре

С ними контактировали 80 человек

В двух медицинских учреждениях Тюменской области обнаружили очаги массового заражения коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Речь, в частности, идет о центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка". Там COVID-19 заболели 11 детей, с ними контактировали 80 человек.

Еще одна вспышка зафиксирована в центре реабилитации для наркозависимых, там заболели 12 человек.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 39160 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев в Москве - 5287. В Московской области за сутки заболели 2818 человек, в Санкт-Петербурге - 2680.

За весь период пандемии в стране выявлено 8873655 случаев инфекции.

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