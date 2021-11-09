ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Аэрофлот" поддержал требование предъявлять QR-коды при посадке

14:48
  • вторник
  • 09 ноября 2021

При этом купить билет можно безо всяких ограничений

Авиакомпания "Аэрофлот" высказалась о необходимости QR-кодов для перелета.
В Кремле высказались о введении QR-кодов на транспорте

Пассажир должен иметь возможность купить билет без QR-кода, однако требовать его при посадке – вполне законно и осуществимо.

"На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся - это нормально", - сообщил ТАСС гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

Он подчеркнул, что у "Аэрофлота" есть технические возможности проверить наличие QR-кода и срока прививки при посадке на борт.

Ранее в Кремле заявили, что на федеральном уровне усиление антиковидных ограничений на авиационном и железнодорожном видах транспорта не обсуждается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Проверка QR-кода о вакцинации
Проверка QR-кода о вакцинации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.