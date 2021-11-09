"Аэрофлот" поддержал требование предъявлять QR-коды при посадке

При этом купить билет можно безо всяких ограничений

Авиакомпания "Аэрофлот" высказалась о необходимости QR-кодов для перелета.

Пассажир должен иметь возможность купить билет без QR-кода, однако требовать его при посадке – вполне законно и осуществимо.

"На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся - это нормально", - сообщил ТАСС гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов.

Он подчеркнул, что у "Аэрофлота" есть технические возможности проверить наличие QR-кода и срока прививки при посадке на борт.

Ранее в Кремле заявили, что на федеральном уровне усиление антиковидных ограничений на авиационном и железнодорожном видах транспорта не обсуждается.

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