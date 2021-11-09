Названы самые популярные у россиян покупки в нерабочие дни

Расходы на гаджеты и одежду выросли

В период нерабочих дней россияне чаще всего приобретали электронику, одежду и товары для ремонта. К такому выводу пришли аналитики Checkindex.ru (аналитический ресурс компании "Платформа ОФД", крупнейшего оператора фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс со всей страны).

С 30 октября по 7 ноября средний чек при покупке электроники и бытовых товаров составил 16 545 рублей. Это на 8% выше, чем в середине октября, и на 18% выше, чем в 2020 году. Объем продаж в натуральном выражении вырос на 17% и на 46% соответственно.

В категории "одежда и обувь" средний чек составил 8 698 рублей — на 8% выше, чем в середине октября, и на 19% выше, чем в 2020 году. Объем продаж в натуральном выражении, напротив, сократился — на 21% и на 44%.

Третье место в рейтинге покупок заняли стройматериалы и товары для хозяйства (7 812 рублей, на 26% и на 20% ниже). Объем продаж возрос на 131% и на 199% соответственно.

В общепите, который в нерабочие дни работал только навынос и на доставку, россияне в среднем тратили 1 342 рубля. Это на 5% ниже, чем в середине октября, и на 6% ниже, чем в 2020 году. Объем продаж оказался выше на 8%, а по сравнению с прошлогодним показателем — на 40%.

Чек в продуктовых супермаркетах в среднем составлял 2 096 рублей (+8% и +14%). Объем продаж увеличился на 18% и на 81%, сообщает ТАСС.

Ранее специалисты аналитического портала "СберИндекс" рассказали, что введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября окажет более мягкое воздействие на экономику, чем аналогичная мера в апреле 2020 года. Эксперты указали, что благодаря росту потребления и благоприятному эффекту базы по итогам недели 25-31 октября расходы россиян на товары и услуги увеличились на 14,2% по сравнению с 2020 годом.

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