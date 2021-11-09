В украинской Раде предложили запретить выступления на русском

Могут и ограничить участие в заседаниях

Депутатам Верховной рады Украины могут запретить выступления на русском языке. А в случае нарушения этого правила - ограничить участие в пленарных заседаниях парламента. Такое предложение внес языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь.

"Как минимум - это не разрешать таким депутатам выступать с трибуны. Как максимум - предупреждение и ограничение в работе, в участии в пленарных заседаниях парламента. Не может человек, занимающийся законотворчеством, нарушать закон", - сказал Креминь в интервью сайту "Сегодня.ua".

По словам языкового омбудсмена, с начала года на несоблюдение норм закона о госязыке поступило около 3 тысяч обращений. В то же время, отметил Креминь, еще не было выписано ни одного штрафа, потому что власти "проводят работу с людьми, которые допустили ошибку". На русский язык во время выступлений в парламенте периодически переходят депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", передает РИА Новости.

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