ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве после нерабочих дней

15:08
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Число госпитализаций снижается

В столице после режима нерабочих дней наблюдается улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
Назван способ победить коронавирус за несколько месяцев

"На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю", - приводит ТАСС слова Собянина.

Также мэр сообщил, что решения по антиковидным мерам будут приниматься в зависимости от развития ситуации. "Эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной, посмотрим, в конце недели какими будут показатели, и уже на основании анализа (будем) принимать решение по дальнейшим мерам", - сказал он.

По словам Собянина, выявляемость ковида в пунктах экспресс-тестирования в столице составляет около 5%.

В России за минувшие сутки выявили более 39 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались за этот период 1211 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Нерабочие дни в Москве
Нерабочие дни в Москве
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Нерабочие дни в Москве
Нерабочие дни в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.