Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве после нерабочих дней

Число госпитализаций снижается
В столице после режима нерабочих дней наблюдается улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю", - приводит ТАСС слова Собянина.
Также мэр сообщил, что решения по антиковидным мерам будут приниматься в зависимости от развития ситуации. "Эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной, посмотрим, в конце недели какими будут показатели, и уже на основании анализа (будем) принимать решение по дальнейшим мерам", - сказал он.
По словам Собянина, выявляемость ковида в пунктах экспресс-тестирования в столице составляет около 5%.
В России за минувшие сутки выявили более 39 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались за этот период 1211 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram