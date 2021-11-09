Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве после нерабочих дней

Число госпитализаций снижается

В столице после режима нерабочих дней наблюдается улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю", - приводит ТАСС слова Собянина.

Также мэр сообщил, что решения по антиковидным мерам будут приниматься в зависимости от развития ситуации. "Эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной, посмотрим, в конце недели какими будут показатели, и уже на основании анализа (будем) принимать решение по дальнейшим мерам", - сказал он.

По словам Собянина, выявляемость ковида в пунктах экспресс-тестирования в столице составляет около 5%.

В России за минувшие сутки выявили более 39 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались за этот период 1211 человек.

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