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В Москве усилят работу системы отопления

15:16
  • вторник
  • 09 ноября 2021

В ночь на среду ожидается до минус 5

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в столице в связи с прогнозируемым похолоданием будет скорректирована работа системы отопления, передает "Интерфакс".

Сейчас в магистральных сетях температура теплоносителя составляет 87-89 градусов Цельсия, задания менять режим же выдаются заранее - на основании краткосрочного прогноза погоды.

Как объяснил заммэра, отпуск тепла регулируется за счет понижения или повышения температуры теплоносителя. Делается корректировка автоматически, но под контролем диспетчерских служб.

В ночь на среду температура в Москве может опуститься до 5 градусов ниже нуля, следует из прогноза Гидрометцентра.

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