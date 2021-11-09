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Мурашко назвал число привитых первым компонентом россиян

15:16
  • вторник
  • 09 ноября 2021

В регионы направлено почти 80 миллионов доз вакцин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране привиты уже 62 миллиона человек.
Новые сертификаты о вакцинации начали действовать с 8 ноября

"Темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, за нерабочие дни привито 3,7 миллиона человек. Коронавирус продолжает представлять опасность, и в регионах важно не упустить любые возможности для повышения темпов вакцинации, мы это делаем", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он добавил, что активнее всего от ковида прививаются в Калмыкии и Приморье, в Тюменской, Пензенской, Липецкой областях, а наиболее низкие темпы вакцинации - в Тульской области, Карачаево-Черкесии, Кемеровской и Ростовской областях, Северной Осетии.

Как, в свою очередь, сообщил премьер Михаил Мишустин, в регионы России направлено почти 80 миллионов доз вакцин от коронавируса.

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