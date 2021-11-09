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Собянин оценил темпы вакцинации в столице

15:28
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Процесс в принципе идет неплохо

Мэр Москвы оценил темпы вакцинации среди работников, которые обязаны привиться от коронавируса. По словам Сергея Собянина, первым компонентом привиты около 80% от общего числа.

"Если брать выполнение постановлений по обязательной вакцинации, то первым компонентом в группы, которые подлежат обязательной вакцинации, привилось 80% от численности сотрудников, второй компонентой - 67%", - заявил мэр столицы на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Что же касается вакцинации в целом, то интерес к ней в Москве сохраняется на высоком уровне. В то же время, считает Собянин, он мог быть значительно выше – хотя в принципе процесс идет неплохо, приводит слова мэра РИА Новости.

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