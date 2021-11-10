Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

У Тельцов время открытий, а Девы смогут реализовать желаемое

Гороскоп на сегодня, 10 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Неблагоприятный период, который заставит вас разочароваться в своих фантазиях. Возможно, вы даже почувствуете себя одиноко. Не переживайте, это временное явление.

Тельцы

Время открытий, заслуживающих вашего внимания. То, что вы наконец-то поймёте, поможет обрести внутреннюю свободу и расправить крылья для восхитительного полета.

Близнецы

День принесёт одни проблемы, поэтому просто стойте на месте. А если без шуток - отдыхайте, наполняйтесь энергией, принимайте. Вы не можете отдавать, когда сами остаетесь пусты.

Раки

Считайте свои ошибки важной ступенью на пути к успеху. Проанализируйте их и идите дальше с гордо поднятой головой. Совсем скоро у вас получится создать нечто грандиозное.

Львы

День окажется дисгармоничным, поэтому не стоит планировать крупных трат, финансовых и бизнес-инициатив. Пока просто готовьтесь к старту.

Девы

Сегодня вы сможете реализовать желаемое. Инструменты и помощники имеются, от вас требуется точная координация их действий. Звезды играют за вас.

Весы

День для вас неудачный, наполненный негативом. Отвлекайтесь на общение с друзьями, расслабление в спа-салоне, чтение любимых книг. И тогда вы не заметите ничего плохого.

Скорпионы

Потратьте время на планирование. Чем точнее и проще напишете свои цели, тем быстрее они осуществятся. Готовьте платформу-батут для мощного прыжка к успеху.

Стрельцы

Займитесь поиском новых источников дохода. Пока они должны оставаться в теории. Находите инструменты, помощников, собирайте команду. Тогда практическая часть окажется чрезвычайно мощной.

Козероги

День задаст отличный темп началу новой жизни: получится реализовать мечты, которые давно хранятся в сознании. С вас будто снимется некий блок, который раньше вас сдерживал.

Водолеи

Настало время поступков, которые помогут вам заявить о себе и своем бизнесе. Хороший период для публичных выступлений, запуска рекламы, коллективных бизнес-решений.

Рыбы

День принесёт неописуемую пользу тем, кто знает, чего хочет. Вселенная даст в руки необходимые инструменты и направит в сторону желаемых высот. Всё получится, нужно только поверить в свой успех.

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