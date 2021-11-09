Попова призвала сохранить антиковидные меры

Необходимо также ужесточить контроль за их соблюдением

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова призвала сохранить меры по противодействию дальнейшему распространению коронавирусной инфекции.

По словам Поповой, "чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации", необходимо сохранить уже введенные ограничительные меры.

Глава Роспотребнадзора также призвала ужесточить контроль за соблюдением всех мер, которые приняты на уровне субъектов Российской Федерации.

При этом Попова отметила, что за последние три месяца в стране охват тестированием на COVID-19 увеличился в полтора раза, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице после режима нерабочих дней наблюдается улучшение ситуации с коронавирусной инфекцией. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% - количество госпитализаций за неделю.

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