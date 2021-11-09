ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бумажный сертификат о вакцинации можно будет получить в МФЦ

15:40
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Уже на следующей неделе

Бумажный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции можно будет получить в многофункциональных центрах (МФЦ) с 16 ноября. Об этом сообщил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин.
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве после нерабочих дней

"Прошу министерство цифрового развития до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получили такую услугу без сбоев, быстро и удобно", - приводит его слова РИА Новости.

Глава кабмина уже подписал необходимое для этого постановление. "Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией", - сообщает пресс-служба правительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил темпы вакцинации среди работников, которые обязаны привиться от ковида.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.