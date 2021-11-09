Бумажный сертификат о вакцинации можно будет получить в МФЦ

Уже на следующей неделе

Бумажный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции можно будет получить в многофункциональных центрах (МФЦ) с 16 ноября. Об этом сообщил во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Прошу министерство цифрового развития до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получили такую услугу без сбоев, быстро и удобно", - приводит его слова РИА Новости.

Глава кабмина уже подписал необходимое для этого постановление. "Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют противопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфекцией", - сообщает пресс-служба правительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил темпы вакцинации среди работников, которые обязаны привиться от ковида.

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