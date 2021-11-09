В России снизилась заболеваемость COVID-19 среди детей

Рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет остановился

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во вторник на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, что заболеваемость COVID-19 среди детей и подростков в России снижается.

"Наблюдаем безусловное снижение заболеваемости среди подростков и детей", - сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Поповой, рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет остановился.

"Но, к сожалению, цифры продолжают расти среди взрослого населения старше 60 лет, и максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе 65 лет и старше", - уточнила глава Роспотребнадзора.

Она напомнила, что вакцинация остается единственным способом противодействия распространению ковида.

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