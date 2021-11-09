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Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 среди подростков и детей

15:46
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Худшие показатели - в группе старше 60 лет

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России среди взрослого населения от 18 до 49 лет остановился, сообщила Анна Попова. Также глава Роспотребнадзора отметила снижение заболеваемости COVID-19 среди подростков и детей.
Роспотребнадзор предложил увеличить охват населения тестированием на COVID-19

"Наблюдаем безусловное снижение заболеваемости среди подростков и детей", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В то же время, рост заболеваемости продолжается среди взрослого населения старше 60 лет. Максимальные показатели наблюдаются в старшей возрастной группе - от 65 лет. Глава Роспотребнадзора подчеркнула: единственным способом противодействия распространению коронавируса остается вакцинация, передает ТАСС.

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