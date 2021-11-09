Мишустин поручил регионам выработать дополнительные ограничения

Такие меры следует предпринимать в случае необходимости

Главы регионов должны в случае необходимости выработать дополнительные ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Такое поручение во вторник, 9 ноября, дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина провел заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, в ходе которого подчеркнул необходимость оперативных решений.

Мишустин призвал внимательно следить за ситуацией и активно работать с главными санитарными врачами в регионах. Губернаторов он попросил держать ситуацию под личным контролем, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова призвала сохранить меры по противодействию дальнейшему распространению коронавирусной инфекции, а также ужесточить контроль за их соблюдением.

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