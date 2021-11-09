"Все серьезно": с чем связана активность США в Черном море

Ситуацию прокомментировали в Минобороны России

Действия кораблей Военно-морских США, которые сейчас находятся в акватории Черного моря, контролируются со стороны России. Во вторник об этом заявили в Минобороны нашей страны. Напомним, с 30 октября там находится американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным оружием. 3 ноября в Черное море зашел танкер-заправщик "Джон Лентхолл", а на следующий день - штабной корабль "Маунт Уитни".

На кадрах штабной корабль ВМС США проходит пролив Босфор, направляясь в Черное море. Чуть раньше по тому же маршруту проследовал американский эсминец "Портер". А вот они же, но на картах Минобороны России, стоят пришвартованные в грузинском порту Батуми. Официальная цель их визита - международные учения. Однако данная информация легко может быть "прикрытием".

"Отмечаем, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспокойство российских военных вполне понятно. На борту американских кораблей крылатые ракеты дальнего радиуса действия. Вызывает опасение и послужной список корабля "Маунт Утни". В Черном море он появлялся исключительно в тот момент, когда происходили разного рода громкие события в регионе. Так было и в 2008-м во время принуждения Грузии к миру. И в 2014, когда в Киеве происходил госпереворот. Вот и сейчас, говорят эксперты, целью американских военных кораблей может быть, например, провокация, вроде той, что летом этого года устроил британский эсминец "Дефендер", нарушив российские морские границы в районе Крыма.

И огонь, правда, предупредительный, российским пограничникам все-таки пришлось тогда открыть. Но в этот раз, если провокация все-таки последует и американские военные корабли решат пройти по российским водам, которые они считают украинскими, реакция может быть куда жёстче. Возможно, на это и расчёт, говорят специалисты. Чтобы у США и НАТО был повод ответить. И в таком случае слова министра обороны Германии, сказанные ею после последнего саммита альянса, звучат уже как реальная угроза:

"Никто не должен атаковать страны Североатлантического альянса в Балтии или Черном море. В Кремле должны понять, что блок безопасности Запада в итоге будет готов применить оружие".

"Все чаще употребляются такие слова, как ядерное нападение. Ответный упреждающий удар. Вообще-то в воздухе запахло атомом давным-давно. И я думаю, что совершенно голову уже снесло у американцев. Так что это все серьезно", - говорит адмирал, командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1998 по 2002 гг. Владимир Комоедов.

Впрочем, пока у этого военного блока слишком мало ресурсов в черноморском регионе. Размещение военных кораблей и ударных крылатых ракет на территории Румынии и Болгарии лишь в планах, которые распространяются, кстати, и на Украину. Но пока военный перевес на стороне России. Как и конвенция Монтрё, согласно которой корабли государств нечерноморского региона могут находиться в Черном море не более 21 дня и их количество ограничено. Оттого в США уже звучат предложения отменить эту конвенцию.

План действий альянса в Черном море наверняка детально обсуждался и на недавнем саммите НАТО, который прошел в конце октября. И его, утверждают специалисты, по всей видимости, уже начали воплощать в жизнь. С этим связано и наращивание присутствия постоянных сил в черноморском регионе. И регулярные учения, которые в данный момент времени, утверждают в российском Минобороны, могут служить ширмой для подготовки реальной военной операции.

"С учётом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", - отметил Игорь Конашенков.

Министр иностранных дел Украины во вторник заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют Москве "чёткий сигнал", что у Украины есть союзники, которые заставят российские власти заплатить высокую цену в случае "расширения агрессии". В российском же Минобороны подчеркнули, что внимательно наблюдают и за ситуацией на Украине, и за действиями американских кораблей в Черном море.

Александр Панюшкин, Валерия Рождественская, "ТВ Центр".

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