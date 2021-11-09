ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео допроса мужчины, сбившего офицера Росгвардии

22:25
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Стали известны подробности инцидента

Трагедией закончилась, казалось бы, рядовая спецоперация по задержанию группы телефонных мошенников в Санкт-Петербурге. Во время захвата под колесами машины одного из подозреваемых погиб офицер Росгвардии, ветеран боевых действий подполковник Евгений Захаров. Ему было 48 лет. Виновник же с места происшествия скрылся, но далеко уйти ему не удалось. Как объяснил свои действия мужчина и что теперь грозит предполагаемому преступнику?

На базе санкт-петербургского специального отряда быстрого реагирования "Гранит" непривычно тихо. На входе - флаг подразделения, красные гвоздики и фотография с траурной лентой. Утром при, казалось бы, обычном задержании, которых за месяц - десятки, если не больше, погиб старший оперуполномоченный, подполковник полиции Евгений Захаров.

Фрагмент допроса человека, которого обвиняют в убийстве полицейского. Ему 38 лет. Ранее судим за хулиганство. На этот раз, согласно материалам уголовного дела, вместе с сообщниками подозревается ещё в мошенничестве. Преступники звонили пожилым людям, говорили, что родственники попали в беду и необходимы деньги.

Сотрудники уголовного розыска, ведущие поиск преступников, к операции по задержанию привлекли СОБР. Это обычная практика, когда есть опасения, что подозреваемые могут оказать сопротивление. Получилось, что водитель этого микроавтобуса, увидев спецназ, попытался скрыться и сбил одного из бойцов. От полученных ранений офицер скончался на месте.

В Санкт-Петербурге и области был введён в действие план "Перехват". Микроавтобус вместе с подозреваемыми задержали уже через час.

За проявленное мужество Евгений Захаров будет представлен к награде. Посмертно. Подполковник был женат на школьной учительнице. У них росли трое детей. В управлении Росгвардии пообещали оказать семье погибшего офицера всю необходимую помощь. За убийство полицейского задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Задержанный
Задержанный
Подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров
Подполковник полиции Евгений Михайлович Захаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.