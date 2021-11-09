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Глава Минздрава: система QR-кодов работает эффективно

16:23
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Это путь безопасности, отмечают власти

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что система QR-кодов демонстрирует высокую эффективность.
В Кремле высказались о введении QR-кодов на транспорте

"Мы видим высокую эффективность меры "QR-код в обмен на услугу". Сегодня это реализуется многими регионами, и это действительно путь безопасности", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что QR-коды для посещения общепита и культурных объектов заработали уже практически во всех регионах России.

Как прежде сообщил Мурашко, первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране привиты уже 62 миллиона человек. Активнее всего от ковида прививаются в Калмыкии и Приморье, в Тюменской, Пензенской, Липецкой областях.

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