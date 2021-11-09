Россиян будут уведомлять о способах улучшить жилищные условия

Вопросом занимается ДОМ.РФ совместно с уполномоченными ведомствами

Директор консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев сообщил на онлайн-конференции по теме "Развитие жилищного строительства", что компания планирует уведомлять граждан о доступных им способах улучшить свои жилищные условия через государственные программы.

"То есть не нужно будет искать эту информацию где-то, у кого-то спрашивать, информация будет сама приходить", - уточнил Ковалев (цитата по ТАСС).

Он добавил, что вместе с Минтрудом ДОМ.РФ ведет работу над включением касающихся жилищной сферы вопросов в единый контактный центр министерства.

Ранее премьер Михаил Мишустин рассказал, что в России будет создана Единая цифровая платформа в социальной сфере, призванная усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений.

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