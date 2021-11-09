"Крайне необходим": Володин оценил законопроект о региональной власти

Документ принят Думой в первом чтении

Во вторник Государственная дума в первом чтении приняла проект нового базового закона о региональной власти. Документ призван в том числе определить полномочия субъектов страны, снять запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и ввести единый срок полномочий для них - пять лет.

Как отметил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, у депутатов есть время, чтобы внести изменения ко второму чтению, но совершенно очевидно, что этот закон крайне необходим.

"Поэтому нам очень важно сегодня его принять, концептуально закрепив положения в первом чтении, а затем уже ко второму чтению подготовить поправки. Наверняка их будет много", - добавил спикер, которого цитирует ТАСС.

Уточняется, что документ приводит законодательство в соответствие с новыми положениями Конституции.

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