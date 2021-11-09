Хакеры атаковали Mediamarkt

Злоумышленники требуют 50 миллионов долларов

Как сообщил телеканал RTL, сеть магазинов электроники Mediamarkt в Европе подверглась кибератаке. Хакеры требуют 50 миллионов долларов за разблокировку доступа к системам.

Подверглись атаке все европейские подразделения компании. Сами магазины остаются открытыми, правда, покупатели не могут забрать уже оплаченные заказы и осуществить возврат товаров.

За атакой стоит группировка Hive.

В самой компании Mediamarkt информацию пока не подтверждают.

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