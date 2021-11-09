Путин обсудил с Совбезом итоги нерабочих дней

Президент попросил оценить, как мера сказалась на борьбе с инфекцией

Во вторник президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности предпринимаемые меры по снижению заболеваемости COVID-19.

На совещание были приглашены мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и главный санитарный врач Анна Попова.

"Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, это выходные дни, которые только что закончились, и что предполагается сделать в ближайшее время", - сказал глава государства, открывая совещание (цитата по ТАСС).

По словам Путина, Голикову, Мурашко, Попову и Собянина он пригласил специально, чтобы они сделали соответствующие доклады.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 39160 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев в Москве - 5287. В Московской области за сутки заболели 2818 человек, в Санкт-Петербурге - 2680.

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