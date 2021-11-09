Белый дом рассказал, что директор ЦРУ обсуждал в Москве

Вашингтон и Москва ведут откровенные и профессиональные дискуссии

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер сообщила во вторник на брифинге для журналистов, что директор ЦРУ Уильям Бернс обсуждал в Москве в том числе вопросы кибербезопасности.

"Директор Бернс обсудил ряд тем, включая кибербезопасность, в контексте наших продолжающихся консультаций с Россией о необходимости для России бороться с вредоносными вирусами-вымогателями, которые исходят с ее территории", - сказала Нюбергер (цитата по ТАСС).

По ее словам, Вашингтон и Москва ведут откровенные и профессиональные дискуссии по кибербезопасности.

"Мы предоставили российской стороне информацию, и это будет проверкой в плане того, какие последующие действия она предпримет", - добавила заместитель помощника главы Белого дома.

Она уточнила, что США участвуют в консультациях для "совместной работы над устранением взаимных угроз".

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