Вспышка коронавируса среди львов произошла в Сингапуре

Животные заразились от смотрителя

В зоопарке Сингапура выявили вспышку коронавируса среди львов, передает ТАСС со ссылкой на Животноводческую и ветеринарную службу республики.

Уточняется, что симптомы наблюдались у четырех азиатских и одного африканского льва.

"Проведенные тесты подтвердили заражение коронавирусом азиатских львов. Пятый тест находится на исследовании", - сказано в сообщении.

Заболевших животных изолировали. Заразились они, по предварительной оценке, от одного из смотрителей зоопарка.

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