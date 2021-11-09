Генсек ООН указал на "глубочайшую рецессию" в мире

Миллиардам людей не хватает систем социальной защиты, отметил Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на заседании Совета Безопасности, что более 120 миллионов человек оказались в нищете в результате пандемии коронавируса.

"Мы имеем дело с глубочайшей рецессией со времен Второй Мировой войны. Миллиардам не хватает систем социальной защиты. Люди в богатейших странах получают третью дозу вакцины от коронавируса, когда как только 5% населения Африки полностью вакцинировано", - приводит слова генсека ТАСС.

Гутерриш добавил, что развитые страны инвестируют 28% ВВП в экономическое восстановление, бедные государства - лишь 1,8%.

Как обратил внимание генсек ООН, неравенство сопровождается ударом по безопасности, что ведет к нестабильности. "Особенно в областях, где отсутствуют такие базовые услуги, как образование, здравоохранение, безопасность и правосудие", - заключил Гутерриш.

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