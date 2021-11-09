В Петербурге ввели обязательную вакцинацию людей старше 60 лет

Всего в городе более 1,9 миллиона человек завершили цикл вакцинации

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова выпустила постановление, согласно которому в городе вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет.

"Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания: <...> лицам в возрасте 60 лет и старше; лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарным диабетом, ожирением)", - цитирует документ ТАСС.

Кроме того, городские власти обязали сделать прививку работников сферы промышленности, строительства, транспорта, персонал авиакомпаний и морских портов. Также обязаны привиться проходящие практику вне структурных подразделений студенты старше 18 лет.

Сделать укол первым компонентом следует до 15 декабря, вторым - до 15 января.

Всего с начала массовой вакцинации в Санкт-Петербурге более 1,9 миллиона человек завершили цикл вакцинации.

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