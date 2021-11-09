Дела о коррупции составили десятую часть от переданных в суды в этом году

Потерпевшим и государству возмещено 53,9 миллиарда рублей

За девять месяцев этого года следователи Следственного комитета направили в суды свыше 70 тысяч уголовных дел, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

"Следователями направлено в суд 70693 уголовных дела в отношении 77132 обвиняемых. Расследовано 2123 преступления, совершенных организованными группами и преступными сообществами", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в суды передали 7405 дел о коррупции, к уголовной ответственности привлечено более 700 обладающих особым правовым статусом лиц.

Потерпевшим и государству в 2021 году возмещено 53,9 миллиарда рублей, на имущество подозреваемых и обвиняемых наложен арест в размере 62,2 миллиарда рублей.

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