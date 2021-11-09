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Эксперты выяснили, сколько россияне проводят в соцсетях

19:34
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Ежедневно туда заходят 49% граждан

Как свидетельствуют данные компании Mediascope, на которые ссылается ТАСС, пользователи социальных сетей в России проводят в них в среднем по 58 минут в день.
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Всего соцсетями пользуются 73% россиян, у каждого пользователя имеется в среднем аккаунт на 3,3 платформ. Ежедневно туда заходят 49% российских граждан.

"Сегодня соцсети - многофункциональные платформы, которые объединяют в себе такие сервисы, как мессенджеры, видео и музыку, магазины, новости, карты, игры", - говорят авторы исследования.

Наибольший среднесуточный охват в России - у "ВКонтакте" (31%). Далее в рейтинге идут Instagram (24%), TikTok (13%), а также Telegram, Facebook и "Одноклассники" (по 12%).

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