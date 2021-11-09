Минпросвещения решило обновить правила русского языка

Документ доработают к концу этого года

Министерство просвещения выступило с предложением об актуализации правил орфографии русского языка, передает РИА "Новости".

Как говорится в документе, сейчас язык опирается на "Правила русской орфографии и пунктуации", но утверждены они были более 60 лет назад - в 1956 году. За это время в формулировках обнаружился ряд пропусков и неточностей.

"Появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг и многие другие", - объяснили в ведомстве.

Там добавили, что также появились стоящие на грани между словом и частью слова языковые единицы. Это, к примеру, мини, такси, видео, медиа. Нет четкого понимания, как писать их со следующей частью слова - слитно или через дефис.

Документ доработают к концу этого года.

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