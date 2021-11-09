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Россия призывает США отказаться от обвинений по климату

20:13
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Звучащие из-за океана слова вызывают недоумение

Министерство иностранных дел России распространило комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой, в котором дипломат призвала США отказаться от голословных обвинений в том, что Москва якобы прилагает мало усилий по борьбе с негативными последствиями изменения климата.
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"Эти бездоказательные обвинения вызывают по меньшей мере недоумение. Призываем США, второго по величине эмитента парниковых газов в мире, отказаться от голословных выпадов в чей-либо адрес и совместно работать на международных площадках", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее бывший президент США Барак Обама в ходе выступления на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата подверг критике президента России Владимира Путина за отсутствие на саммите в Глазго.

Как прежде объяснили в Кремле, Путин не стал присутствовать на саммите лично или по видеоконференции, так как это не предусмотрено форматом мероприятия.

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