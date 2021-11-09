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В России создается новая зенитная ракетная система

20:37
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Ее технические характеристики пока неизвестны

Министерство обороны России сообщило о разработке новой зенитной ракетной системы С-550, передает РИА "Новости".
Минобороны показало видео испытаний системы С-500

Как уточнили в ведомстве, на прошедших в Сочи совещаниях 1-3 ноября президент Владимир Путин "особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550".

Каких-либо деталей новой системы в ведомстве не привели.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500 могут стать Индия и Китай.

При этом с Индией уже заключен контракт на С-400, первый дивизион системы будет поставлен до конца года.

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