В России создается новая зенитная ракетная система

Ее технические характеристики пока неизвестны

Министерство обороны России сообщило о разработке новой зенитной ракетной системы С-550, передает РИА "Новости".

Как уточнили в ведомстве, на прошедших в Сочи совещаниях 1-3 ноября президент Владимир Путин "особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550".

Каких-либо деталей новой системы в ведомстве не привели.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что первыми покупателями зенитной ракетной системы нового поколения С-500 могут стать Индия и Китай.

При этом с Индией уже заключен контракт на С-400, первый дивизион системы будет поставлен до конца года.

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