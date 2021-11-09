"Решили не надеяться": Карпин - о невызове Дзюбы в сборную

Команде предстоят заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал решение штаба не вызывать на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу.

"Мы надеялись тогда, включили в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией. Он был не готов - ну, окей. Хотя тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться", - цитирует специалиста "Спорт-Экспресс".

Карпин добавил, что ни один тренер в штабе не высказывался за вызов Дзюбы.

Ранее 33-летний форвард отличился в домашнем матче 13-го тура Российской премьер-лиги против московского "Динамо" и занял первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира со 144 голами. Прежний рекорд принадлежал Олегу Веретенникову (143 гола).

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