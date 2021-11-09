В Камеруне произошла вспышка холеры

Пять человек скончались

На юго-западе Камеруна произошла вспышка холеры, за последние две недели заболевание диагностировали у 32 человек, передает агентство "Синьхуа".

Больше всего пострадал район Бумуссо, умерли по меньшей мере пять человек. Власти опасаются начала эпидемии.

Ранее стало известно о вспышке холеры в Нигерии. На начало сентября там умерли 2140 человек, выявлено более 65 тысяч заболевших.

Возбудителем холеры является особая бактерия. Вспышки связаны в основном с отсутствием постоянного доступа к обработанной надлежащим образом питьевой воде.

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