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Суд отклонил первый в России иск о возврате биткоинов

21:52
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Решение суда планируют обжаловать

В Москве Савеловский суд отклонил первый в России иск об истребовании криптовалюты из незаконного владения, речь идет о 16,6 биткоинов, пишет РИА "Новости".
Россия стала первой в списке стран, пострадавших от криптовалютных угроз

Стоимость 16,6 биткоина на момент составления иска оценивалась почти в 45 миллионов рублей. Мужчина летом 2018 года перевел их на криптокошелек своего знакомого на правах доверительного управления. Устная договоренность была в том, что за пять месяцев знакомый инвестирует средства, а затем вернет обратно, оставив себе 20% прибыли.

Ответчик же в итоге не вернул криптовалюту, объяснив, что утратил ее.

"Заседание продлилось целый час, судья длительное время провела в совещательной комнате, но отказала", - рассказал адвокат Борис Башилов, который представляет интересы истца.

Он напомнил, что криптовалюта признана в России имуществом, и сообщил о намерении обжаловать решение суда.

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