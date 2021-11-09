Instagram тестирует платные подписки

В российской версии стоимость составляет 99 рублей

Принадлежащая компании Meta (ранее Facebook) социальная сеть Instagram тестирует возможность оформления платной подписки на популярных блогеров, передает TechCrunch.

Пользователи будут выплачивать небольшие регулярные взносы, чтобы иметь эксклюзивный доступ к информации на страницах блогеров.

"Instagram недавно добавил в свое американское приложение в раздел "Встроенные покупки" опцию "Instagram Subscriptions" ("Подписки в Instagram" - прим. ред.)", - сказано в материале.

Как уточняет РИА "Новости", стоимость "Instagram Subscriptions" в российской версии приложения составляет 99 рублей.

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