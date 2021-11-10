Российские самолеты с мигрантами удивили простых европейцев

Не все ведутся на ложь западных СМИ

На польских рубежах гремят выстрелы. Армия приветствует мигрантов пулями. Пока стреляет поверх голов, приказа атаковать на поражение не было.

Тысячи скопившихся на белорусско-польской границе мигрантов пытаются проникнуть в Евросоюз. Колючая проволока не выдерживает, Варшава в истерике, Берлин в тревоге.

"Польше или Германии в одиночку не справиться. Сплотиться должны все страны ЕС, поскольку белорусский правитель Александр Лукашенко пытается использовать судьбы беженцев, чтобы дестабилизировать Запад", - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Немецкое издание "Бильд" обвинило президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что они организовали переброску беженцев к европейским границам. Версия "Бильд": Москва и Анкара помогают мигрантам перебраться в Белоруссию, российские и турецкие авиакомпании предоставляют свои самолеты. Якобы не остается в стороне и компания "Белавиа", которой этим летом официально запретили использовать воздушное пространство и аэропорты Европейского союза.

На деле, кампания по дестабилизации обстановки в Белоруссии идет полным ходом. Никто не скрывает, что ЕС действует против белорусской власти. Экономическими методами в том числе. Европейские страны поддержали военную кампанию в Ираке, развал Ливии, вмешательство в сирийский конфликт. Американцы военными методами пытались насаждать демократические ценности. В сытой либеральной Европе тогда кто-нибудь думал о людях, которые погибали от пуль и снарядов?

Когда в этих странах, переживших военный кошмар, начался хаос и сотни тысяч беженцев, лишившихся крова и оказавшихся в смертельной опасности, потянулись в ЕС. Европа начала красивую игру, но быстро устала от бесконечного потока легальных и нелегальных мигрантов. Но она сама поддержала войну за демократию.

В европейских странах никто не собирается брать на себя ответственность за поддержку войн на ближнем Востоке и в Северной Африке. Когда Эрдоган отказался содержать сотни тысяч голодных людей и пообещал, что скоро они окажутся в Европе, европейцы нашли выход.

"Почему, когда из Турции шли беженцы в Евросоюз, Евросоюз выделил финансирование, чтобы они оставались в Турецкой республике. Почему нельзя помогать также белорусам?", - задался вопросом глава МИД России Сергей Лавров.

Каждый год Евросоюз перечисляет Турции миллиарды евро. А на границу Белоруссии проще согнать войска с тяжелой бронетехникой и отпугивать оружием голодных людей. С Минском просто поговорить никто не пробовал.

Миграционный кризис на границе стоит на первых местах в европейских СМИ. Какие бы небылицы не вбивали в голову людям – про Путина, Эрдогана, Лукашенко – реакция у простых европейцев такая:

"Германии было все равно, когда мигранты прибывали в Грецию, Италию, Испанию, и теперь, когда цунами, вызванное войнами НАТО, приближается к ее городам, она обеспокоена."

"Я поддерживаю Белоруссию. Это не она развязывала войны на родине этих бедных людей, а западные страны. Вот пусть теперь и отвечают!"

"Безответственный ЕС, который организовывал прием миллионов нелегальных иммигрантов, теперь сам оказался в ловушке. Спасибо Меркель и Макрону!"

Понятно, что Европа, давно потерявшая чувство ответственности за все, что она делает вне своих границ, пойдет до конца в этой информационной кампании. Чтобы убедить своих граждан, ЕС винит во всех проблемах не себя, а Москву, Минск и Анкару.

Только люди, которые умеют читать между строк, понимают, что в действительности все не так, как на самом деле.

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