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Разработчик "Спутника V" призвал сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

08:19
  • среда
  • 10 ноября 2021

Ее следует включить в календарь прививок

Пандемия коронавируса закончится, когда будет вакцинировано 70-75% населения Земли. Чтобы достичь такого результата, вакцину против COVID-19 надо включить в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию делать обязательной, считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург назвал количество антител для полной защиты от "дельта"-штамма

Детей нужно приучать к тому, что им, как и их родителям, нужно обязательно привиться от коронавируса. Только это позволит избежать новой пандемии, убежден эксперт.

"Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты наносишь вред не только себе, но и своим близким, всем окружающим", — заявил Гинцбург в интервью "Российской газете".

По данным Минздрава, первым компонентом вакцины от COVID-19 на сегодняшний день привились 62 миллиона россиян. Только за время нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, сделали прививку 3,7 миллиона человек.

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