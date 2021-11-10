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В Германии предложили готовиться к заморозке "Северного потока — 2"

08:20
  • среда
  • 10 ноября 2021

Это необходимо в связи с "чрезмерной энергетической зависимостью" от России

В Германии не исключают вероятность заморозки запуска российского газопровода "Северный поток-2" в связи с "чрезмерной энергетической зависимостью" от России. Такое мнение высказал обозреватель Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius).
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Германский журналист указал, что допуск "Северного потока — 2" к эксплуатации "остается самым важным политическим решением, которое прежнее федеральное правительство передаст в наследство следующему", причем решение проблемы долго откладывалось.

Аргументы о реверсивном газоснабжении для Украины и других восточно-европейских стран "на первых порах могут сработать", считает Корнелиус, однако в случае нехватки газа "конфликт переместится в Западную Европу".

Решение, по мнению журналиста, возможно только одно: разделить владельца газа и оператора сети и избавиться от российской зависимости. Это требует поиска новых поставщиков, активного использования альтернативных источников энергии и, в том числе, готовности к политическому решению о заморозке "Северного потока — 2", написал Корнеулиус в статье для Süddeutsche Zeitung.

Ранее стало известно, что представители Республиканской партии в американском Конгрессе выступили за введение новых санкций против проекта "Северный поток — 2". Ввести ограничения предлагается против оператора проекта — Nord Stream 2 AG.

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