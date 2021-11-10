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Гинцбург рассказал о разработке лекарства от COVID-19 из антител

08:41
  • среда
  • 10 ноября 2021

Испытания препарата начнут в январе

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает лекарство от коронавирусной инфекции на основе антител. Об этом в среду, 10 ноября, рассказал глава центра Александр Гинцбург.
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Специалист отметил, что начало клинических испытаний препарата запланировано на январь 2022 года. Разработчики рассчитывают пройти их за три-четыре месяца, сообщает РИА Новости.

Лекарство от коронавирусной инфекции разрабатывает также Федеральное медико-биологическое агентство. Как рассказала его руководитель Вероника Скворцова, препарат "Мир-19" прошел вторую фазу клинических испытаний.

В октябре президент России Владимир Путин поручил закупить и передать регионам дорогостоящие препараты для стационарного лечения больных коронавирусом. Мониторинг доступности лекарственных средств будет осуществляться ежесуточно.

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