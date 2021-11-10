В Варшаве назвали кризис с беженцами "гибридной атакой" на Польшу

Власти ЕС ищут решение миграционной проблемы

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе остается крайне напряженной. По некоторым данным, двум большим группам беженцев с Ближнего Востока несколько часов назад удалось прорваться в Польшу. Сегодня Литва ввела режим чрезвычайного положения на своей границе. Страны Балтии обвинили Минск в "гибридной агрессии". Не ищет путей решения проблемы и Варшава. Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что к миграционному кризису причастна Россия. Евросоюз по традиции готов ввести санкции против белорусских официальных лиц.

Мигранты, собравшиеся у белорусско-польской границы, кажется, готовы на все, чтобы попасть в Евросоюз. Но там их по-прежнему не ждут. В воздухе - вертолеты. На земле - вооруженный патруль. 10 тысяч полицейских и военных контролируют границу днем. А ночью слепят прожекторами тех, кто по ту сторону колючей проволоки. Чтобы даже не приближались.

Прорваться в Европу по разным данным пытаются от двух до пяти тысяч беженцев из Африки и стран Ближнего Востока. Польские силовики в ответ применяют слезоточивый газ. Накануне в месте скопления мигрантов были слышны выстрелы. Правда, как уверяют в Варшаве, стреляли со стороны Белоруссии. Более того, Минск, заявляет президент Польши, перекрыл дорогу гуманитарной помощи.

"Мы с самого начала были готовы помочь, высылали очередные конвои с гумпомощью на белорусскую границу, чтобы эта помощь могла попасть к этим людям. Белорусский режим блокировал границу, не допускал въезда этой помощи", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

В Белоруссии обвинения в свой адрес отрицают. Но признают, что ситуация на границе крайне сложная. Ведь все беженцы на территории страны находятся законно. Они прилетели в республику по туристическим визам. А значит, выдворить их Белоруссия не может. Но Польша и ЕС - говорят в Минске - не хотят решать вопрос дипломатическими методами.

"Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами"… Вы меня извините. <…> Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж. И ведь мигранты вряд ли отступят. Обратного пути у них нет. И оставаться в Белоруссии никто не хочет", - рассуждает президент БелоруссииАлександр Лукашенко.

Власти Германии, куда пытаются прорваться беженцы, не спешат принимать нелегалов. Напротив, глава МВД ФРГ предложил Варшаве помощь в охране границы. А Брюссель грозит Минску новыми санкциями и уже приостановил действие соглашения об упрощении визового режима для Белоруссии. Впрочем, это пока коснется только официальных лиц.

"Недопустимо играть жизнями людей в политических целях. Сегодняшнее решение еще раз демонстрирует нашу общую приверженность продолжению противодействия этой гибридной атаке", - заявили в Еврокомиссии.

С этой точкой зрения согласны в Европе далеко не все. Так, принять на себя ответственность за ситуацию с беженцами власти ЕС призвал официальный представитель Ватикана. Такой же позиции придерживаются и в Москве, передает "ТВ Центр".

"Решение проблемы должно заключаться в принципах полного уважения международного гуманитарного права и в том, чтобы не забывать "откуда ноги растут", а они растут из той политики, которую западные страны включая страны НАТО и ЕС проводили многие годы в отношении Ближнего востока. Поэтому главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит на тех, кто создал условия, чтобы этот кризис разразился", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вслед за Польшей, режим ЧС на границе с Белоруссией ввела Литва. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ближайшие дни отправится в страны, откуда мигранты начинают свой путь в Старый Свет, чтобы убедить их власти пресечь поток нелегалов.

Екатерина Выскребенцева, Виктор Прокушев. "ТВ Центр".

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