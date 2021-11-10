Группы мигрантов прорвались из Белоруссии на польскую территорию

Нелегалы разрушили установленное на границе ограждение

Нелегальные мигранты разрушили установленные польскими пограничниками ограждения и прорвались на территорию Польши. По данным пресс-секретаря подляского отделения пограничной охраны Катажины Зданович, речь идет о двух больших группах беженцев.

Как рассказала пресс-секретарь Польскому радио в городе Белосток, в обоих случаях дошло до силового вторжения. Мигранты предприняли штурм границы в районе Бяловежа и Крынки. В каждой из групп – по несколько десятков человек, вернуть на белорусскую сторону удалось лишь нескольких, остальных разыскивают.

По оценкам польской погранохраны, с начала недеи вблизи границы Польши с белорусской стороны скопились от 2 до 4 тысяч человек. Мигранты стремятся попасть на территорию Евросоюза – в частности, в Германию, передает ТАСС.

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