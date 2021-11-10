ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Группы мигрантов прорвались из Белоруссии на польскую территорию

08:35
  • среда
  • 10 ноября 2021

Нелегалы разрушили установленное на границе ограждение

Нелегальные мигранты разрушили установленные польскими пограничниками ограждения и прорвались на территорию Польши. По данным пресс-секретаря подляского отделения пограничной охраны Катажины Зданович, речь идет о двух больших группах беженцев.
Как развивается ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Как рассказала пресс-секретарь Польскому радио в городе Белосток, в обоих случаях дошло до силового вторжения.  Мигранты предприняли штурм границы в районе Бяловежа и Крынки. В каждой из групп – по несколько десятков человек, вернуть на белорусскую сторону удалось лишь нескольких, остальных разыскивают.

По оценкам польской погранохраны, с начала недеи вблизи границы Польши с белорусской стороны скопились от 2 до 4 тысяч человек. Мигранты стремятся попасть на территорию Евросоюза – в частности, в Германию, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мигранты на белорусско-польской границе
Мигранты на белорусско-польской границе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.