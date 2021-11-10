Россияне рассказали, каким видят типичного полицейского

Сотрудникам полиции своего региона доверяют 57%

В представлении россиян сформировался, скорее, положительный образ типичного сотрудника полиции. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного ко Дню полиции в среду, 10 ноября.

Респондентам предложили выбрать характеристики типичного полицейского из пар противоположных по значению определений. Большинство охарактеризовали стража правопорядка как опрятного (81 пунктов индекса оценки), храброго, вежливого, сильного и крепкого (по 68 пунктов), дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего (по 66 пунктов).

В той или иной степени доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% опрошенных россиян, не доверяют 35%, затруднились с ответом 8%. Индекс доверия полицейским своего региона, который может варьироваться в диапазоне от -100 до 100, составил 22 пункта.

Больше всего участники исследования доверяют в своем регионе полиции на транспорте (индекс доверия — 46 пунктов), сотрудникам дежурной части (42 пункта), участковым уполномоченным полиции (39 пунктов), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 пунктов), работникам уголовного розыска (38 пунктов).

Хорошо оценивают работу полиции в своем регионе 37% опрошенных, средне — 42%, плохо — 13%. Индекс оценки работы полиции (может варьироваться в диапазоне от 0 до 100) составил 52 пункта. Авторы опроса отмечают, что за последние 12 лет данный показатель вырос на 11 пунктов, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

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