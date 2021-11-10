Число зараженных коронавирусом в мире за сутки выросло на 800 тысяч

Скончались более 5 миллионов пациентов с COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за последние 4 часа выросло на 800 тысяч. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной на утро 10 ноября, в мире зарегистрировано 250 836 019 заболевших коронавирусом – против 250 миллионов днем ранее. Скончались от связанных с COVID-19 заболеваний с начала пандемии 5 063 872 пациента.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему США – в стране выявлено 46 693 102 инфицированных COVID-19. Второе место по количеству заразившихся занимает Индия, где коронавирус подтвержден у 34 377 113 человек. В Бразилии, которая на третьем месте, зарегистрировано 21 897 025 случаев, сообщает сайт университета.

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