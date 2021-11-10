Макрон отправил французов на ревакцинацию

Во Франции введены новые антиковидные меры

Новые меры по борьбе с коронавирусом во Франции объявил президент Эммануэль Макрон. С середины декабря жителей страны обяжут ревакцинироваться.

Речь идет только о гражданах, кто привился в конце прошлого или начале этого года. Макрон подчеркнул, что повторная иммунизация необходима, чтобы не вернуться к высоким показателям заболеваемости.

Также во Франции продлено действие санитарных пропусков, как минимум, до конца июля 2022 года. Сразу после выступления президента жители стали массово записываться на прививку - за сутки поступило более ста тысяч обращений, передает "ТВ Центр".

Заболеваемость и смертность от коронавируса в Европе растет уже несколько месяцев. За последнюю неделю число жертв увеличилось на 10%. Причиной, в том числе, являются новые штаммы. Как заявили в ВОЗ, из-за мутаций вируса, скорее всего, придется ежегодно модифицировать вакцины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram